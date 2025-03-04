在赌场合理使用$100的最佳途径



根据一项调查结果，全球有16亿人曾参与过某种形式的赌博行为。随着拉斯维加斯、澳门等博彩圣地的兴起，越来越多的玩家纷纷涉足线上和线下博彩这一领域。

许多玩家经常会问这样一个问题：在赌场怎样使用$100才能达到最理想的效果？这个问题的答案取决于多个因素，例如您所选择的游戏、您参与博彩的主要目的等。在今天这篇文章中，我们将为您介绍一些合理使用$100赌资的最佳方式。如果您希望延长博彩时间或增加盈利机会，那么选择那些赌场优势较低的游戏是明智之举。接下来我们来看看哪些游戏中的赌场优势较低，而且适合长时间的参与。

最适合中国玩家的在线赌场

98 /100 查看评论 4.8 rating 20bet 执行 博彩环境正规有保障

每日/每周/每月定期促销活动 $180 首存奖金高达$180 首次存款时 访问 97 /100 查看评论 4.8 rating 22bet 执行 22Bet Casino网站是当今最赏心悦目的网站之一

22Bet Casino的 VIP计划向忠诚玩家提供回馈 $300 首存奖金高达$300 首次存款时 访问 94 /100 查看评论 5.0 rating 1xbet 执行 提供超过1500款游戏

24/7在线支持 $300 首存奖金高达 首次存款时 访问

扑克

扑克是这篇文章中提到的唯一一种不单单依靠运气的游戏。当您坐在扑克桌前时，您的对手不是赌场，而是其他玩家，您们相互竞争桌面上的筹码。所以扑克可以说是各大赌场中最值得用$100一试身手的最佳游戏之一。如上文提及，与其它赌场游戏不同，扑克游戏中您的对手是其他一起参与游戏的玩家（因此您无需担忧赌场优势的问题）。如果您拥有基本的扑克技巧并且富有耐心，那么就有机会大幅提升自己的资金。

如果您是扑克新手，掌握的扑克技巧并不多，那么首先要知道一点，扑克游戏有很多种类。在线下赌场和在线赌场的扑克大厅里，您可以找到不同类型的扑克游戏。

博彩大赛

对于那些希望最大化使用$100赌资的玩家来说，扑克锦标赛无疑是其最佳选择。与现金游戏（下文将做详细探讨）不同，扑克锦标赛中的每个玩家起始筹码相同。那些资金较多的玩家不会像现金游戏中那样拥有对其他玩家的巨大优势。

如今各类扑克锦标赛可谓数不胜数，它们涵盖了从单桌赛事到上千玩家同时参与的大型赛事。在线下赌场的扑克大赛中，通常会有20名到100名玩家参与。这些比赛通常会持续数小时，一些锦标赛甚至能达到7至8小时。

扑克锦标赛有诸多优点。一旦您进入了比赛并支付了报名费，就能立即坐上赌桌参与游戏。扑克锦标赛的另一大优势在于，您不一定要在整个锦标赛中夺冠才能盈利。根据参赛人数的不同，这类比赛通常会奖励前5名或更多玩家。您不只有机会赢取收益，还能和其他玩家在现实中一同桌竞技，使它成为一种社交活动，因此是您享受博彩时光的理想选择之一！

现金游戏

现金游戏是扑克锦标赛的热门替代选择。虽然它们可能不太适合那些想要用$100赌资获取最大收益的玩家，但这种游戏的潜在回报也非常可观。但需要强调的是，如果您只打算投入$100的赌资，找到一个适合自己资金的赌桌是先决条件。

老虎机游戏

老虎机几乎可以在全球每个赌场找到。无论您想玩便士老虎机还是视频老虎机，您会发现$100赌注可玩的老虎机选择有很多。这主要得益于许多老虎机游戏中的低额投注下限。

下面我们将重点讨论在线下赌场和在线赌场中能找到的两类主流老虎机游戏，并探讨它们的赌场优势以及如何合理地参与这些游戏。

视频老虎机

视频老虎机无疑是当今在线赌场和线下赌场中最常见的老虎机类型。它们完全依靠计算机技术运行，也就是说这种游戏中没有实物卷轴。视频老虎机的一大优点在于，它们具有极高的收益率，特别是我们今天看到的一些新式老虎机。在投入极少赌注的情况下，您就有可能赢得一笔可观收益。

由NetEnt带来的《Dead or Alive II》就是这类游戏的代表作品 。这款大受欢迎的游戏中，玩家有望赢得110,000倍于赌注的巨额彩金。假设您只投注$1，足够幸运的话，一次旋转就能赢得$110,000的高额回报！

另一类大受欢迎的视频老虎机便是累积型的头彩老虎机。这类老虎机的奖池彩金会不断累加，玩家每投注一次，就会向奖池注入一笔资金。因此奖池彩金会持续增长，直到被某位幸运儿玩家全部带走，而许多累积头彩老虎机的最低投注额仅为20美分（有时甚至更小）。每次投入几美分，您就有机会赢得一笔改变一生的巨额奖金！

便士老虎机

如今几乎所有的在线赌场和线下赌场都提供便士老虎机，尽管多年来其玩法有所变化。以前便士老虎机的最大特点在于，只用1美分您便可以旋转卷轴。如今这类老虎机有了很大改变，许多这类游戏都设置了多条赔付线，如果这些赔付线无法调整，那么每次旋转时您就需要投入1美分以上的赌注。偶尔您会遇到允许调整赔付线数量的老虎机，Play’n Go公司开发的老虎机就是其中的代表。但这类游戏如今变得越来越少见，所以在参与便士老虎机时，您最少应预留10-20美分的赌资。

在线赌场便士老虎机的一个大优点在于，玩家回报率（RTP）通常对玩家非常有利。如果能找到一款RTP高达98%的便士老虎机，您就能用有限的自己玩很长时间，但要找到这样的老虎机也不是件容易的事。

便士老虎机可以为玩家带来更长的游戏时间，这也是它大受欢迎的另一原因。举例来说，假设您选择了一款投注下限为25美分的老虎机，再假设您每小时可以旋转卷轴500次。如果该老虎机的RTP为95%（这是相对较低的——实际上可以找到庄家优势更低的游戏），那么您每小时的预期损失就只有$6.25。当然，如果运气够好，您就可以大赢一笔。

短期内的波动是正常的，所以您的损失可能会比预期更多，也有可能刚玩不久便能满载而归。另外值得一提的是，某些老虎机要求玩家按照最大投注额（即适用于该老虎机的投注上限）才能获得最高玩家回报率。所以在正式开始游戏之前，请务必先确认这一点。

体育博彩

如今的体育赛事的报道几乎是全天候的持续进行；无论您选择在白天还是夜晚登录在线赌博网站，都可以随时找到各种各样的体育赛事来进行投注。如果研究和准备充足，就算投入$100进行体育博彩您也有机会获得不错的收益。在线博彩的魅力在于，您可以实时关注自己所投注的比赛进展！

如果您打算用$100进行投注，我们建议您将资金分成十个相等的部分；不要在单一赛事或目标上下注超过$10。采用这种方式下注，即使遇到不走运的情况，您的资金也不会很快被消耗完。与赌场桌面游戏（如欧洲轮盘）不同，体育博彩允许您通过自己的研究和理性决策来获得某种优势，这一点与扑克有些相似。

基诺游戏

如果您了解赌场优势、它的定义和运作方式，那么基诺游戏出现在这一探讨列表里可能会让您有些惊讶。从长期来看，基诺游戏可以说是收益最差的游戏之一，因为它的赌场优势非常明显，也就是说从长期结果来看，庄家几乎总会获利。但如果从短期来看，它是您仅投入$100度过一段欢乐时光的绝佳方式。基诺游戏是一种非常刺激的高强度游戏，因此非常适合那些喜欢一把定输赢的激进玩家。

大多数提供基诺游戏的在线赌场通常每隔几分钟就会运行新的游戏，在实体赌场，投入$1您就可以玩每一局基诺游戏。在线上赌场，您会发现每隔几分钱就可以重新下注！

虽然玩基诺游戏没有固定的常用策略，但如果您希望通过几个喜欢的数字来给自己带来好运，这种游戏不失为理想之选。我们喜欢基诺游戏的另一大理由是，您有机会赢得巨额奖金，尽管要赢得真正大奖的机会与彩票中奖几率相似！

宾果游戏

宾果游戏是另一个很好的选择，它非常那些预算不多但能享受赌博乐趣的玩家，或者是那些想要参与更具社交特色在线博彩游戏的玩家。在线宾果游戏的最大优势之一在于，您无需担心自己的博彩支出超出预算。许多宾果游戏券只需要几分钱就能购买。如果您希望全天参与，就算用一整天的时间不停购买，所需的支出也不会太高。

另外实体赌场和在线平台的宾果游戏也各有不同，在线宾果游戏每周7天24小时全天候运行，通常一分钟左右便可开启一轮。在在线平台您能找到许多与实体赌场相同的游戏，甚至这里的游戏要比实体赌场还多。得益于现代技术的引入，如今在宾果游戏种您可以在玩游戏的同时与其他玩家聊天互动，从而使整个体验更加有趣！

视频扑克

虽然视频扑克在受欢迎程度上存在一定的分歧，但它有很多理由让您投入$100赌资去尝试。许多视频扑克游戏的赔率是其它游戏无可比拟的，如果好运加持，您将有机会赢得一笔高额回报。

举例来说，如果您选择玩《9 to 6 Jacks or Better》视频扑克，假设每局下注25美分，那么您每小时可以玩大约100局。在以上假设条件下，预计您每小时的损失仅为11.5美分，也就是说您可以使用$100玩上好几个星期！

下面我们来看看这种游戏的另一种变体，即《NSUD Deuces Wild》。如果您以每局25美分的频率在该游戏中下注，每小时您大概能玩约300局。根据赌场优势和RTP来计算，您每小时的预计损失大约是20.25美分，在资金有限情况下，它是您的另一个理想选择。当然如果运气足够好，假设拿到皇家同花顺或其它高级牌型，您就能赢得4,000倍于赌注的高额回报！

常见问题：

在一些视频扑克游戏中为什么要选择赌注上限下注？ 有时候当您阅读关于视频扑克的玩法指南或特定游戏版本的规则页面时，您会注意到有建议让您在游戏过程中尽可能采用赌注上限下注。这并不仅仅是诱导您使用更多资金下注，实际上它是一种减少赌场优势的有效方式。 在大多数视频扑克机器中，您下注的金额越高，赌场优势就越低。即通过简单地选择赌注上限下注，您就可以大大提高中奖的机会，这其实并不像听起来那么可怕，而且通常其上限也不像您想象的那么高。

$100赌资足够开启博彩之旅吗？ 是的！认为在实体赌场或在线赌场必须花费数百或数千美元才能有机会赢得可观的奖金，千万不要被这样的想法误导。如果您选择了正确的桌面游戏，知道应该下注那些目标（以及避免哪些下注目标），并且合理地管理您的资金，那么您完全有可能以$100的预算享受长时间的赌博体验。

我能用不到$100的赌资下注吗？ 当然可以，这也是在线赌场的一大优点。许多在线赌场的最低存款限额仅为$10，这意味着您不需要太担心投注金额，您完全可以按照自己的意愿决定下注区间。

掷骰子的赌场优势如何？ 如果您在寻找一款具有最低赌场优势的桌面游戏，那么掷骰子是一个不错的选择。像过线投注、不过线投注和来注等赌注如果策略运用得当都能获得不错的收益。 但在进行过线投注或不过线投注时，您会发现这样一个问题，一些赌场尤其是实体赌场设定的投注下限通常都很高。这是因为这些桌面游戏需要大量工作人员和资源来运营，他们不希望玩家每次只下注几美元。但如果您选择的是在线赌场，其设定的投注下限通常要低很多。这完全取决于您选择的赌场和游戏版本。