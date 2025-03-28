如何查看老虎机的赔付比例

老虎机的派彩比例在行业内被称为玩家回报率（RTP），它指的是视频老虎机或实体老虎机在其生命周期内向玩家派彩金额的比例。与许多在线指南所说的相反，赔付率并不一定决定您赢得大奖的机会。然而赔付率较低的游戏支付大奖的频率较低，但短期内它其实并不影响您的博彩收益。

在今天这篇文章中，我们将深入探讨如何查看视频老虎机的赔付率。您可以使用四种基本方法来查看视频老虎机的赔付率。虽然本文也适用于实体赌场，但主要针对的是在线游戏的赔付率。

理解老虎机的赔付率

在您玩老虎机时，能否中奖其实是概率问题。下面我们从一个简单的例子开始：如果抛硬币，您有50%的概率抛出正面，50%的概率抛出反面，相当于概率为0.5。

如您所理解的那样，概率越接近1，特定事件发生的可能性就越大。在博彩世界中，概率以赔率的形式显示。这听起来可能很复杂，为了便于理解，下面我们将探讨与博彩赔付相关的两个关键术语。

玩家回报率

RTP（玩家回报率）百分比是老虎机在其生命周期内预期支付的理论金额。在线赌场运营商可以通过该参数计算某游戏的盈利能力。如果您玩在线视频老虎机，通常会看到很多游戏的RTP在90%到98%之间。

假设您正在玩一款RTP为95%的视频老虎机。每投注100美元，95美元将返还给玩家。赌场预计将获得5美元的利润。

再来看另一个例子，假设一款老虎机的RTP为92%，那么每100美元的投注，92美元将返还给玩家，赌场预计将获得8美元的利润。然而，这些数字可能具有误导性，主要原因如下。

视频老虎机的RTP是通过数十亿次模拟旋转计算得出的。它无法确切保证某款老虎机在数千甚至数万次旋转中会赔付接近理论RTP的金额。这就是为什么虽然RTP有助于理解，但它们对短期游戏的影响并不像一些玩家想象的那么大。

然而RTP为98%和92%的视频老虎机之间还是存在显著差异的，尤其是在总游戏时间方面。视频老虎机的旋转次数越多，RTP就越准确。另一个需要考虑的因素是波动性/变异，我们将在稍后讨论这一概念。

赌场优势

游戏的庄家优势与RTP（玩家回报率）是相同的，唯一的区别在于数字的表示方式。例如在计算RTP时，我们讨论的是玩家预期的理论回报。而庄家优势则正好相反，它代表的是赌场可获得的潜在利润。

例如一款RTP为98%的视频老虎机，其庄家优势为2%。如果您玩一款RTP为92%的视频老虎机，庄家优势则为8%。

赌场和游戏开发公司是否必须公示赔付率？

令人遗憾的是，并非所有赌场都会按照要求公司RTP信息。虽然一些在线博彩监管机构已经开始强制执行这一规定，但这远未成为常态。当您查看实体赌场时，情况甚至更糟。在一些司法管辖区，实体赌场和提供游戏的开发公司并不需要公示其机器的RTP。

值得庆幸的是，一些在线博彩监管机构以及明确要求运营商公示游戏的RTP。例如，英国的博彩委员会和马耳他博彩管理局规定，他们要求在游戏的帮助文件中必须显示当前游戏的RTP。如果您生活在这些司法管辖区，就可以轻松查找并了解所玩游戏的RTP。

如何查看老虎机的赔付率？

正如上文提及，并非所有在线博彩监管机构都要求游戏开发公司和博彩运营商公示游戏RTP信息。下面我们将探讨四种不同的方法，它们能帮助您查找一款游戏的RTP。

查看游戏的信息屏幕

如果您所在的司法管辖区要求赌场运营商和游戏开发公司公示RTP，最简单的方法是加载游戏并进入帮助文件。您通常会在最后一页看到RTP列表，您可以通过点击屏幕右下角的“i”按钮访问此帮助文件。需要注意的是，您可能需要打开详细的帮助文件才能查看RTP。

如果通过这种方式找不到RTP，最好的办法是联系赌场的客户支持团队。他们应该能够帮助您并提供您需要的信息，但如果他们也无法提供，请尝试以下方法之一。

自行研究

如果以上方法都无法获取一款游戏的RTP信息，您可以尝试通过其它渠道（如游戏开发公司的官方网站或第三方评论网站）自行查找相关信息。

您也可以在Google中搜索“游戏名称 + RTP”关键词，然后可能会在某论坛或其它在线博彩相关网站上找到人们讨论某些游戏的RTP。但这里您需要注意一点，一些游戏开发公司提供多种RTP设置的游戏，如果是这种情况，即使您在网上找到了RTP列表，您也无法确定您在在线赌场中玩的是哪个版本的游戏。

查看平均赔付率

一些在线赌场会发布每月的赔付率信息，而一些更先进的系统允许您查看特定游戏的赔付信息。虽然这类信息无法为您提供老虎机理论RTP的确切数字，但它会给您一个关于游戏表现的大致参考。

为了获得最佳结果，您应该尝试查看几个月内的赔付率历史，而不仅仅是30天。但这种方法也并非万无一失，也不是所有在线赌场都会提供这类信息，但它是一个不错的尝试。

跟踪您的游戏记录

如果您找不到心仪游戏的RTP信息，还有一个最终的解决方案：跟踪您的游戏记录并自己计算RTP。这项工作的要求相当复杂，而且它无法为您提供非常准确的老虎机RTP数据。

为了实现这一点，您需要准确计算您在这台机器上进行了多少次旋转，并跟踪您的确切输赢情况。这种做法可以大致计算长时间内游戏的RTP，但如果您只玩几个小时，这对您来说并没有太大帮助。

然而有一些软件应用程序可以自动跟踪您的游戏记录，它们通常是安装到您的互联网浏览器的插件。它们会将您的数据与成千上万其他玩家的数据汇总，然后生成一个可供参考的RTP数值。

再次强调，这些方法都不如直接从游戏中查看RTP那样可靠，但如果您没有其它选择，这可以是一个不错的替代方案。

警惕赌场铺天盖地的赔付率宣传

您可能会在一些较老的在线赌场网站上看到特定赔付率的广告。例如，一些赌场会声称他们提供高达99%的赔付率。这意味着他们游戏库中的某一款游戏具有如此高的赔付率，然后他们会将其作为一种营销策略并借此说服潜在的新人用户，他们拥有业内最高的赔付率之一。

您始终需要记住的一点是，即使一款老虎机具有很高的RTP，也不意味着您一定就能中奖。RTP是通过数十亿次旋转计算的，一台老虎机可能需要运转无数次才能得出其真正的RTP潜力。当然世事无绝对，某款老虎机的实际派彩表现也有可能要由于其RTP。

老虎机玩家的噩梦：变化的RTP

您需要特别注意的是，一些游戏开发公司会为他们的游戏提供多种RTP（玩家回报率）设置。Play’n Go、Pragmatic Play以及NetEnt都以这种做法闻名。

在当今的在线赌博世界中，运营商的利润率比以往任何时候都低。日益激烈的竞争、不断加强的监管要求和高昂的交易费用，这些使得赌场的利润远比您想象的要少。一些赌场为了提高利润，开始向玩家提供RTP更低的游戏版本。

这意味着可能存在这样一种情况，从理论上来说，您可能在某个赌场玩一款RTP为97%的游戏，但随后运营商可能会用一款外观相同但RTP仅为87%的游戏替换它。这是一个显著的差异，即使是在短期内，这种差异产生的影响也十分明显。更糟糕的是，运营商在引入更低RTP的游戏版本时，并不会提前通知玩家。值得庆幸的是，一些专业网站已经开始追踪一些大型赌场运营商提供的RTP设置，这些网站非常值得玩家访问。

中奖率和波动性有什么关系？

游戏的中奖率和波动性会显著影响赔付率。首先我们看看中奖率，中奖率是指您在玩老虎机时赢得旋转的百分比。例如一款视频老虎机的中奖率为四分之一，那么四次旋转中有三次都不会中奖，另外一次会中奖。一般来说，大多数视频老虎机的中奖率约为30%，但它很容易在任一方向上波动10%或更多。

幸运的是，游戏开发公司和在线赌场通常会设计具有相对较高中奖率的游戏。毕竟他们最不希望看到的是您感到无聊、离开他们的游戏去玩其它东西。然而中奖率只是其中因素之一，许多玩家也许会对此感到困惑。中奖率并不意味着您会在某次旋转中中奖，它只是意味着某次旋转您不会完全输掉。

举例来说，如果您下注2美元玩一款视频老虎机，某次旋转后您只赢得了1美元，这仍然算作中奖，即使您亏了钱。

波动性是另一个您需要了解的重要因素。高波动性游戏的中奖机会较少，但一旦中奖，奖金金额会十分可观。相反，低波动性游戏的中奖率会高得多，但相应的奖金金额会少得多。

这就是为什么有人在玩高波动性老虎机时连续40甚至50次旋转都无法中奖的原因。由于高波动性游戏往往提供巨大的赢利潜力，因此在设计时空转设计是不可避免的。

常见问题：

改变投注金额会影响赔付率吗？ 在大多数情况下，不会。绝大多数视频老虎机采用基于赌注百分比的赔付机制。即如果您在老虎机上投注1美元并赢得10美元，那么在同一场景下，如果您投注10美元，就有机会赢得100美元。然而这条规则也有一些例外，但其概率非常罕见。 例如，一些渐进式累积奖金，最著名的是Microgaming的《Mega Moolah》，该游戏设定投注金额更高的玩家赢得累积奖金的机会更大。Betsoft和Playtech也采用了这种策略。像IGT和Barcrest这样的游戏开发公司还会为投注金额更高的玩家提高游戏的RTP。值得庆幸的是，无论这些游戏在哪个司法管辖区运营，相关法律都要求它们告知玩家这一点，因此您随时可以验证更高的投注金额是否会影响老虎机的RTP和赔付率。

如何查看视频老虎机的RTP？ 查找老虎机RTP的最佳方法是加载游戏并打开帮助文件。在大多数受监管的在线博彩网站，相关法规明确要求运营商要公示游戏RTP信息。如果您在这里找不到想要了解的信息，可以通过关键词“游戏名称 + RTP”进行搜索，或者查看游戏开发公司的网站，看看他们是否在产品目录中列出了相关信息。

RTP会变化吗？ 是的，一些游戏开发公司提供具有多种RTP设置的游戏。这是因为一些赌场希望为玩家提供RTP较低的版本，以便增加他们的利润空间。虽说您无需过分担心这一点，但如果您计划频繁玩某款游戏，对此应多加留意。

赌场能控制RTP吗？ 当您玩老虎机时，特定游戏的平均赔付率和回报率将保持一致。无论您以赌注上限还是赌注上限下注，都不会影响其赔付率。除了少数罕见的例外情况，例如渐进式累积奖金或拉斯维加斯的一些老虎机。在拉斯维加斯的实体赌场和在线赌场中，一些老虎机会根据您的投注金额的不同提供不同的RTP。但值得幸运的是，这种情况非常罕见，尤其是在一些常见的热门老虎机游戏中。