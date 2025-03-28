如何避免对在线老虎机上瘾



赌博成瘾是一种被美国精神病学协会承认的心理健康问题，根据某些调查研究，全球受该问题影响的人口约为1%。赌博成瘾可能出现在不同形式的博彩活动中，如体育博彩、在线赌博、在线赌场或在线老虎机游戏。

赌博成瘾可能导致严重的财务困难，从而使个人难以支付账单和维持稳定的生活方式。在赌博网站上花费的时间和持续沉迷于赌博可能会对与家人和朋友的关系造成压力。更为糟糕的是，根据著名的支持团体“赌博者匿名会”的统计，只有3%到11%的赌博成瘾者会寻求帮助。

在今天这篇文章中，我们主要集中探讨一种在线赌博形式，即老虎机游戏。如果您的赌博行为正在改变，如果您开始意识到玩老虎机给您带来了严重后果，甚至发现自己偷钱、发展出嗜酒成性或物质使用障碍，或者只是想为未来设置防护措施，那么这篇文章您绝对不能错过。

理解赌博成瘾的风险

在线老虎机成瘾的迹象

为了防止在线老虎机成瘾，了解潜在风险并识别问题行为的迹象至关重要。一些表明在线老虎机游戏可能发展成瘾的迹象包括：

感到一种强迫性的冲动去玩老虎机，难以停止或减少游戏频率 在老虎机上花费的时间和金钱超出预期 忽视其它责任和活动，偏爱玩老虎机 对他人隐瞒在老虎机上花费的时间或金钱 需要增加投注金额以获得相同的刺激 不玩老虎机时感到烦躁、焦虑或抑郁 由于老虎机而危及或失去重要的关系、工作或教育机会 依赖他人来摆脱因过度玩老虎机而导致的财务困境

如果您在自己身上发现以上迹象，至关重要的是采取行动，在问题升级为严重成瘾之前控制您的老虎机游戏。赌博成瘾可能对您的心理健康、人际关系、职业和财务造成严重伤害。

它可能导致抑郁、焦虑、破产、法律问题，甚至在极端情况下导致自杀。理解赌博成瘾的潜在后果可以激励您优先考虑负责任博彩的习惯。另外始终别忘记一点，如果您表现出赌博成瘾行为，您可以随时选择改变。您甚至可以完全停止赌博，如果您愿意的话。例如您可以屏蔽博彩网站，并与治疗师合作减少赌博冲动。

设定并坚持负责任博彩的良性习惯

设定时间和资金限制

防止在线老虎机成瘾的最有效方法之一是为自己设定严格的限制并坚持遵守。开始在任何在线老虎机上下注之前，您首选要设定合理的时间和资金预算，无论如何都不要超过它们。

根据您的收入和支出，确定一个可以负担得起的金额用于老虎机，一个您即使全部输掉也不会影响财务稳定和责任的预算。将您的老虎机游戏资金分成较小的几笔赌注，这样您就不会受到追求回本和过快耗尽整个预算的诱惑。

为您的老虎机会话设定一个严格的时间限制。提前决定您允许自己玩多少分钟或小时，如果需要的话设置闹钟。一旦达到时间限制，无论是赢是输，您都要立即停止游戏。不要陷入追求回本和长时间游戏诱惑的陷阱。

借助负责任博彩辅助工具

许多在线赌场提供负责任博彩辅助工具，借助这些工具您可以在账户上设置存款、损失和时间限制，从而利用这些功能来强制执行您为自己设定的限制。如果您觉得有必要，也可以完全启用自我排除机制。

设定周期性的长期时间规范是一种理智做法，例如每周或每月的上限，对您的老虎机支出和游戏时间进行限制。诚实地记录您在在线老虎机上花费的时间和金钱。定期审查您的赌博习惯是否保持在健康的范围内。

永远不要用您负担不起的资金玩老虎机

负责任博彩倡议下有一条不可动摇的铁律：永远不要用您负担不起的资金下注。老虎机的赔率对玩家不利，在这种游戏的长期支付要少于它们能带来的回报。所以从统计学来看，您最后更有可能输钱而不是赢钱。

始终将您在老虎机上花费的视为一种娱乐消遣，而不是投资或赚钱的方式。在您下注之前，钱已经没了，试想一下这样的情景。如果您无法坦然面对这一点，那么您很大概率会用自己负担不起的资金取冒险。

永远不要用支付账单、食物、房租或储蓄所需的资金赌博。不要贷款或负债来玩在线老虎机。不要试图赢回您失去的钱。如果您发现自己有打破这些规则的冲动，这是一个您需要暂时远离在线老虎机的警示信号。

避免通过老虎机游戏来逃避现实

当一个人感到压力、抑郁、焦虑、孤独或无聊时，很容易通过在线老虎机来逃避现实。老虎机游戏中的兴奋和可能会暂时缓解以上症状，但它们不是解决情绪问题的健康方法。使用赌博来自我治疗往往会使心理问题变得更糟。

如果您发现自己存在通过在线老虎机来应对负面情绪的冲动，那么找到更加健康的方式来管理这些感觉至关重要。您可以尝试采用以下替代方案缓解压：

体育锻炼

冥想或练习放松技巧

多接触户外大自然

通过创意爱好表达自己

阅读一本引人入胜的书

与朋友和家人社交

练习您喜欢的自我护理活动

如果您正在与情绪问题作斗争，请不要犹豫，向心理健康专业人士寻求帮助。建设性地应对困难情绪是防止问题老虎机游戏的关键。

定期休息的重要性

在线老虎机的连续动作和快节奏很容易让人沉迷。但长时间不间断地参与其中是成瘾的一个风险因素。您连续玩的时间越长，就越容易失去对时间和金钱的掌控。您的判断力也会变得模糊，更有可能做出冲动的投注。

您可以通过定时休息来克服这一点。在短暂的游戏时间后，休息一段时间再回来玩。建议您至少每小时休息一次。您可以选择活动放松过或四处走走、呼吸新鲜空气、喝水，确保在回到老虎机之前您的头脑恢复清醒。这将帮助您更好控制自己的游戏时间。

此外，将老虎机游戏与许多其它愉快的休闲活动平衡起来。不要让赌博时间占用其它您喜欢做的事情。保持一个多样化的日程安排，确保日程中充满除了在线老虎机之外还有其它爱好和兴趣。这不仅能使您成瘾的风险大大降低，还能带来更全面、充实的生活。

避免在受酒精或药物影响时玩老虎机

当您受到酒精或药物影响时，无论何时都应避免玩在线老虎机。醉酒会削弱您的判断力，降低您的自制力，使您更容易做出不明智的风险行为和鲁莽决定。如果您的认知能力受损，您很可能会以超出自己承受能力的资金下注、追求回本并做出其它糟糕的决定。

最好只在您头脑清醒、能够自我控制的时候参与老虎机游戏。如果您选择在玩游戏时饮酒，请提前设定严格的饮酒限制。坚持这些自律习惯，如果超出既定限制，请立即停止游戏。不要让任何人因为您喝了几杯酒而迫使您适用超出预算的资金下注。

理解老虎机的工作原理

对老虎机的工作原理有一个现实的了解，可以帮助您避免不切实际的期望和可能导致成瘾的赌博误区。以下是关于老虎机的一些关键事实：

老虎机是纯粹的运气游戏

这种游戏每次旋转的结果都是随机的，它与之前的旋转无关。老虎机不会因为前面几轮连续未中奖而在接下来一轮中奖。不能存在所谓的“热”或“冷”的机器。改变游戏或投注金额等策略不会提高您的胜率。赌场总是拥有概率上的先天优势。

（唯一的例外是罕见的、通常出现在英国街机厅的老虎机，它们会受到之前结果的影响。然而，这些在在线博彩世界中很少见。）

随机数生成器（RNG）的作用

在线老虎机的结果由计算机化的随机数生成器（RNG）决定。这些RNG不断生成数字串，每个数字对应每次旋转的特定结果。

当您按下旋转按钮时，RNG会在卷轴开始旋转之前确定结果。您无法影响RNG。旋转的卷轴只是预定结果的视觉呈现。

赌博成瘾的一个常见迹象是（错误地）认为某台老虎机“该中奖了”。然而，当您了解随机数生成器的工作原理以及它们如何与视频老虎机结合时，您很快就会明白事实并非如此。

赌场优势

另一个不容忽视的事实是，在线老虎机游戏庄家具有先天优势。这种游戏的运行机制被设计为给赌场带来长期利润。假设一台老虎机的赌场优势为5%，那么从理论上来说赌场会长期收到该机器上所有投注金额的5%。玩家每投注100美元，赌场理论上来说会支付95美元的奖金并保留5美元的利润。赌场优势因机器而异，但它始终存在。

虽然少数玩家在短期内仍可能中奖，但从统计学来说，赌场总体上具有优势。理解这些关于老虎机工作原理的客观事实，可以帮助您保持冷静，从而避免陷入“您能够克服庄家优势”的错误心态。

警惕赌博成瘾的潜在信号

能够识别自己和他人的赌博成瘾行为，使您能够在潜在的老虎机成瘾萌芽时及时制止。如上文所述，以下是一些表明您的老虎机游戏变得不健康的警示信号：

对在线老虎机的强迫性思考 难以坚持既定时间和资金预算 在老虎机游戏中花费过多时间 因老虎机而忽视责任 对老虎机游戏活动保密 需要不断增加赌博金额 通过玩老虎机逃避问题或缓解负面情绪 试图追求回本 向亲人隐瞒赌博的程度 为资助赌博而实施盗窃或欺诈等犯罪行为 请求他人帮助摆脱赌博债务 在试图减少老虎机游戏时感到烦躁或焦虑 反复尝试控制老虎机游戏但未成功

如果您在自己的行为中看到以上任何警告信号，请千万不要犹豫，您需要立即寻求帮助。许多资源可给问题赌徒带来帮助，从自助计划到专业咨询。越早解决潜在的成瘾问题，就越容易控制它。

赌博成瘾的治疗

在治疗赌博成瘾问题时，采取一种全面解决该障碍的身体和心理层面的方法至关重要。赌博成瘾，也称为强迫性赌博或病态赌博，是一种严重的心理健康问题，它可能对个人的生活造成毁灭性后果，包括财务破产、关系问题，甚至犯罪行为。

治疗赌博成瘾的第一步是承认问题并寻求专业帮助。对许多人来说，要实际迈出这一步可能十分困难，因为承认赌博问题可能伴随着羞耻、内疚和尴尬的感觉。然而这里面最重要的是理解，寻求帮助是坚强的象征，而不是软弱，并且有许多资源可以支持个人的康复之旅。

认知行为疗法（CBT）是治疗赌博成瘾最有效的方法之一。CBT是一种谈话疗法，专注于识别和改变导致成瘾的负面思维模式和行为。在CBT会话中，治疗师与个人会一起来制定应对触发和赌博冲动的策略，并解决可能促成成瘾的任何潜在情绪或心理问题。

除了CBT，还有多种其它形式的治疗，如家庭治疗和团体治疗，这些方式对治疗赌博成瘾问题也十分有效。家庭治疗可以帮助解决成瘾对家庭关系的影响，并为可能正在努力应对亲人行为的家庭成员提供支持。另一方面，团体治疗可以为康复中的个人提供社区感和支持，因为他们可以分享自己的经历并向面临类似挑战的其他人学习。

另外还可以适用药物结合其它方式来治愈赌博成瘾问题。如选择性血清素再摄取抑制剂（SSRIs）等抗抑郁药可以有效减少赌博成瘾的症状，特别是在同时患有抑郁症或焦虑症的个人中。另外情绪稳定剂也可以用于帮助调节与赌博成瘾相关的情绪波动和冲动行为。

除了专业治疗，自助策略也可以有效管理赌博成瘾问题。这些策略可能包括避免触发因素，如与赌博相关的特定人或地点，并找到替代赌博活动的其它方案，如锻炼身体、兴趣爱好或志愿服务。设定财务限制和限制资金访问也可以帮助防止该问题复发。

另外像赌博者匿名会（GA）这类公益团体也可以成为问题玩家寻求康复的宝贵资源。GA是一个分为12步的系统计划，它为挣扎于赌博成瘾的个人提供支持性社区。通过定期会议和赞助系统，GA可以帮助个人制定应对策略、建立支持网络并在问题玩家的康复之旅中担负问责任务。

其它帮助应对在线赌博成瘾的建议

除了上述要点外，以下一些负责任博彩实践可以帮助您保持在线老虎机游戏的安全和乐趣：

避免通过增加赌注来追求回本。接受损失并坚持您预先确定的预算。

不要在情绪低落、压力大或抑郁时赌博。通过玩老虎机来缓解负面情绪是危险行为。

将赌博与锻炼身体、社交活动和其它爱好平衡起来。老虎机应该只是丰富多彩生活的一部分。

永远不要借钱玩老虎机或生活中的其它必要资金花费。只使用可支配收入进行赌博。

每次玩老虎机的时间不要超过两小时。定期休息以保持清醒的头脑。

如果赌博曾经给您带来过问题，请不要再重蹈覆辙。了解自己的极限。

不要依赖赌博系统或策略。它们在长期内不起作用，因为老虎机的结果是随机的。

将老虎机视为娱乐行为，而不是收入来源。为了乐趣而玩，而不仅仅是为了赚钱。

只在合法且受监管的在线赌场玩游戏，以确保公平性。

及时寻求帮助

如果您认为您或您关心的人可能对在线老虎机或其它赌博活动上瘾，请尽快寻求帮助。克服赌博问题很难独自完成，但在周围好友的支持和治疗下，这是可以实现的。

许多组织为问题赌徒及其亲人提供免费且保密的救助服务。这些组织包括：

国家赌博成瘾帮助热线：1-800-522-4700

赌博者匿名会：www.gamblersanonymous.org

赌博治疗会：www.gamblingtherapy.org

赌徒关爱会：www.gamcare.org.uk

在线赌博帮助：www.gamblinghelponline.org.au

这些资源提供支持团体、咨询、建议和其它方式的救助，可以有效帮助您控制赌博行为。它们还可以帮助您解决可能导致问题老虎机游戏的潜在问题。寻求帮助并不可耻，接受治疗是迈向康复的勇敢一步。

结束语

赌博成瘾并不意味着生活没有未来。通过承诺、明智的策略和支持，您可以履行负责任博彩倡议并享受在线老虎机带来的乐趣，将它作为一种有趣的消遣方式，这样就不会轻易上瘾。通过遵循本文中的提示并保持对风险的清醒认识，您将能够保持在线老虎机游戏的安全和乐趣。 赌博成瘾并不意味着生活没有未来。通过承诺、明智的策略和支持，您可以履行负责任博彩倡议并享受在线老虎机带来的乐趣，将它作为一种有趣的消遣方式，这样就不会轻易上瘾。通过遵循本文中的提示并保持对风险的清醒认识，您将能够保持在线老虎机游戏的安全和乐趣。 家人和朋友必须支持正在与赌博问题作斗争的亲人。鼓励他们寻求专业帮助，参加赌博者匿名会会议，并为他们创造一个包容性的环境，这些会在他们的康复过程中产生重大影响。通过适当的治疗和支持，患有赌博成瘾的个人可以克服他们面临的挑战，并摆脱强迫性赌博束缚回到正常生活。 记住设定并坚持相关约束规定，永远不要用您负担不起的资金赌博、定期休息、避免在受酒精或药物影响时参与游戏、理解老虎机的工作原理、识别潜在的警告信号并及时寻求帮助。如果遵循以上合理规范，您就可以长期保持与在线老虎机的健康关系并防止赌博成为一种消极负能量。