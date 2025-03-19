有关博彩的迷信与误解：新手指南

随着博彩的日益流行，围绕它的迷信传言、误解甚至阴谋论也越来越多。当然，只要赌博活动存在，就总会有些迷信的成分……但一些常见的误解可以用简单明了的逻辑来揭穿。而这正是我们将在这篇文章中所做的事情。我们将探讨一些在线博彩有关的常见迷信传言以及误解。

#1: 每个人的运气一定会改变

虽然大多数人在在线博彩生涯中确实会经历起伏，但必须记住，每一次的赌博活动实际上都是独立的。也就是说，您之前参与的游戏的结果不会影响未来的结果。

举例来说，假设您在玩轮盘赌，最近开出的10个数字都是黑色。随着这种概率不太高，但确实有可能发生。看到这里，您可能会想：“下一个一定是红色——它已经很久没出现了！”……

但归根结底，下一个数字是红色的概率与是黑色的概率相同。这种非黑即白的思维可能会让人错误地认为他们的运气即将改变……当您在赌场玩时，应该始终牢记一点，没有什么是您 “命中注定”的。之前的结果不会影响未来的结果。

（当然，也有一些例外情况，例如补偿性老虎机、某些衍生玩法的21点，但按照通用规则来看，这一点仍然成立。）

#2: 赌场游戏都是作弊的

这可能是关于在线赌博的流传最广的阴谋论之一——它基于赌场游戏本身被操纵的信念。但很多人或许忘记了，从设计上来看，赌场游戏根本不需要作弊。因为赌场具有众所周知的“庄家优势”，从长远来看，它对庄家有利，赌场深知这一点。

例如某个游戏的庄家优势为1%，从长远来看，赌场每收到100英镑的投注，就会获得1英镑的利润。这听起来可能不多，但当您将其放大（并考虑到一些在线赌场每天有数百万英镑的投注）时，就不难看出在线赌场的累积收益有多可观。

再加上所有信誉良好的赌场必须只提供经过独立的第三方测试机构测试的游戏，所以所谓赌场游戏“被操纵”的观点很容易被驳回。

#3: 您可以借助投注系统频繁中奖

投注系统几乎与赌场游戏的历史一样悠久，其中最受欢迎的是马丁格尔系统。在这个系统中，基本目标是不断加倍您的赌注，直到您一次性赢回所有赌注。假设您在玩轮盘赌，您投注了一个对等赔率的选项（如红/黑、奇/偶），如果第一次投注5英镑而未能中奖，那么接下来您需要增加赌注到10英镑，如果这次投注中奖，您就重新以5英镑开始下注。从最基本的角度来看，马丁格尔系统实际上并不算太糟糕，但它存在两个主要问题。首先，从博彩的本质来说，您很可能会遇到长时间的连败。这在最初几回合可能不算什么，但随着赌注的不断加倍，您的下注资金可能会极速飙升。其次，为了玩家频繁使用这种系统，所有赌场都会设置投注上限。试想如果您选择的是一个投注上限为100英镑的轮盘赌桌，在最初几个回合，不存在太大问题。但之后您可能会发现自己需要下注的金额超出了投注上限，因此无法遵循该系统下注。正如您所看到的，虽然一些投注系统在原则上是有价值的，但在现实中，它们的实用价值有限。

#4: 老虎机会“热”或“冷”

这与我们之前讨论的“赌场游戏被操纵”的观点略有联系。当您玩老虎机时，确实很容易有这样的想法：“哇，这台机器很容易中奖！”或者：“我从未玩过这么疯狂的游戏”……但重要的是，您要牢记一点，这与老虎机“热”或“冷”无关，它与游戏结果的随机性有关。每次您按下“旋转”按钮时，游戏的随机数生成器程序就会被调用，它会生成一个随机结果。您当前所玩的游戏回合与之前的回合之间没有任何关联。正如我们一再强调的那样，所有信誉良好的在线赌场中的视频老虎机都经过了第三方机构的测试。它们经过了数百万（甚至数十亿）次的旋转测试，这样的频率无法归结于某台特定机器过“热”或过“冷”。老虎机的结果都是随机的，您越早接受这一点，就越能重新享受游戏，而不再为随机性烦恼！（在论坛里问问Trancemonkey吧！）

#5: 赌场可以调整游戏的RTP

这是我们在论坛中经常看到的一个常见误解。一些玩家认为赌场可以调整游戏的RTP（通常是指老虎机）来干预玩家的中奖频率。虽然确实有一些游戏开发商（如Play'n Go）提供不同的RTP设置，但赌场运营商本身无法更改单个游戏的RTP设置。

简而言之，如果您在赌场玩一款游戏，那么该赌场其他玩家所玩游戏的RTP与您的完全相同。当然也有一些例外，例如我们最近看到Videoslots为英国玩家提供较低的RTP，但一般来说，赌场不能简单地调整老虎机的RTP来干预玩家的中奖情况。这不仅在商业决策上毫无意义，而且在许多司法管辖区也是非法的，因此您无需为此担心！

#6: 在线赌场“不靠谱”

在线赌场刚刚兴起时，围绕它们的负面印象很多。它们一度成为犯罪分子洗钱的工具……一些在线赌场充斥着欺诈、欺骗和各类不正当行为。

值得庆幸的是，如今的在线赌博领域受到了严格的监管。任何信誉良好的在线赌场（获得博彩牌照）都必须经过严格的申请程序才能获得牌照，之后才能获得运营许可。它们的游戏必须经过第三方机构的测试，财务账户必须经过审计，负责任博彩政策也必须定期接受检查。

即便是像库拉索这样监管较弱的司法管辖区，也会对赌场实施持牌监管政策，当然您或许还是会遇到个别不正规的运营商，但如今大多数赌场都非常安全、公平，并且受到高度监管。

#7: 游戏提供商可以“跟踪您”

这是我们在论坛中多次看到的一种说法，幸运的是，像Trancemonkey这样的行业专家已经多次驳斥了这一理论。

游戏提供商无法“跟踪”您在多个赌场的行为。除了一个通用的玩家标签和一些基本信息（如您的账户余额）外，游戏开发者并不知道您是谁、您来自哪里、您多大年纪……他们不知道（也不需要知道）任何此类信息。

这是本列表中最荒谬的误解之一，因为它没有任何实际依据。游戏开发者已经从赌场托管他们的游戏中赚取了足够的利润，他们没有任何理由需要跨多个赌场跟踪个别玩家。

#8: 在线赌博是非法的

虽然在线赌博在某些国家确实是非法的，但在大多数西方国家和欧洲国家，某种程度上在线博彩是被允许的。当然像在美国等地，政策法规就变得更加模糊，但在线博彩仍然不是非法的。

如果担心博彩在您的司法管辖区是否合法的问题，您首先要做的是，了解您所在的国家/地区是否有专门负责在线博彩的监管机构。您可以查看我们罗列的牌照司法管辖区评论页面以获取详细信息。

通常来说，在线博彩在大多数国家是合法的，只有少数国家明确表示它是非法的。如果您还是多次有所顾虑，不确定它在您所在的国家或地区是否合法，请在论坛中发帖。我们经验丰富的其他成员会很乐意帮助您！

#9: 中奖之后输钱的几率更高

这是另一个常见的误解，但仔细想想看，您所玩的游戏跟赌场之间没有任何关联记忆，这种传言是不是会不攻自破。每次您玩的游戏（极少数例外）都由随机数生成器来自动生成结果。

这与之前的游戏回合没有任何联系，每个当前事件与上一个事件之间都是完全独立的。这种误解的来源可能是赌博本身的特性。

中得大奖的机会本来就很少，所以当您某次中奖之后，接下来很可能会经历一段连败期。这就是许多人建议在赢得一笔可观的奖金后立即提款的原因所在。当然您也可以选择继续下注，甚至可以提高赌注来博取更高收益，它可能会非常诱人，但在绝大多数情况下，您最终会输掉所有（并在之后懊悔不已！）

#10: 投注金额影响RTP

我们在论坛中多次看到这种说法，“他们在提高投注金额后中奖概率有所下降”，虽然不少玩家说过类似的话，但这样的说法没有任何确凿的证据。

许多人也许忘记了，绝大多数玩家都是小额休闲玩家。通常来说，在论坛中我们看到20便士到2英镑的投注范围是“常态”。由于大多数玩家都以这些金额投注，所以更高投注金额的中奖机会自然会减少。虽然它们偶尔会出现，但从整体来看，小额投注要常见得多。

这里其实还忽略了一个事实：如果游戏开发商根据投注金额改变中奖概率，那将是完全非法的。

但这里有一个非常重要的区别需要说明，在一些累积型头彩游戏中，游戏开发商确实会根据您的投注金额改变游戏玩法（有时甚至是RTP）。在某些情况下，玩家的投注金额越高，他们赢得头彩奖金的机会就越大。这种情况相对罕见，并且只出现在累积型头彩游戏中，因此普通玩家无需担心。但我们认为还是有必要再次一提。