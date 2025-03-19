关于库拉索岛博彩牌照您需要了解的一切

库拉索岛牌照是在线赌场最常见的博彩运营牌照之一，许多在线赌场和博彩运营商都会选择持有该牌照，这其中有很多原因，我们将在这篇文章中探讨其中部分原因。

如果您还不了解这一地区，以下是其简介，库拉索岛是位于加勒比海南部的小安的列斯群岛之一。虽然库拉索岛曾经受荷兰政府管辖，而且荷兰政府至今仍然深度参与该国的日常事务，但该岛有自己制定的本土法律。

主牌照发放机构

说到库拉索岛发放博彩牌照，这个话题可能会让人感到困惑，更何况这些牌照的发放过程缺乏透明度。尽管关于库拉索岛博彩运营监管运作的公开信息很少，我们将竭尽所能为您揭示了其运作方式的核心——这一切都归结为四个主要的“主牌照”发放机构。

这些主牌照经由该岛司法部发放，据该地财政部长称，每个牌照的费用约为5万欧元。每个主牌照发放机构可以将这些牌照分发给其它在线赌场和博彩公司。虽然这一理念在原则上不错，但令人遗憾是，库拉索岛政府和主牌照发放机构在确保博彩公司遵守这些牌照的条款和条件方面声誉不佳。

以下是该岛4家主要牌照发放机构的介绍：

Antillephone NV 8048/JAZ

这是该岛的第一家主牌照发放机构，其背后的运作团队外界对其知之甚少。但这并不妨碍它成为广受博彩公司欢迎的主牌照发放机构之一，它负责为数百家在线赌场和博彩网站发放牌照。

与其它3家库拉索主牌照发放机构相比，Antillephone NV 8048/JAZ 发放的牌照通常信誉度更高，而且该机构对投诉的响应更为积极。这意味着由该牌照发放牌照的赌博网站并不一定是人们通常认为的“灰色”或“钓鱼”网站。

库拉索岛在线博彩许可管理局

据我们所知，这是第一家从当地司法部获得发牌许可的机构，其历史最早可追溯到1996年。库拉索岛在线博彩许可管理局是在线博彩行业中成立最早的牌照发放机构之一！

尽管该机构在行业中已经存在了二十多年，但其声誉非常差，由其发放牌照的博彩公司几乎可以为所欲为而不受到任何惩罚，他们甚至违反自己制定的条款和条件。举例来说，一些获得该机构牌照的博彩公司光明正大地运营盗版游戏，而该机构对此毫无作为。总体而言，他们对违规博彩运营商不采取行动，也不重视玩家投诉，因此您应谨慎选择任何由该机构发放牌照的在线赌场。

库拉索互动许可N.V. (CIL) #5536/JAZ

库拉索互动许可N.V. 是该地区的第三家主要牌照发放机构，与其他牌照发放机构一样，网络上鲜有关于他们的信息。事实上库拉索互动许可N.V.可能这几家机构之中存在感最低的，他们甚至没有自己的官方网站，这意味着您无法联系到他们。

如果您选择在该机构发放牌照的在线赌场参与博彩游戏，如果出现问题，您几乎没有任何机会追回损失，向该监管机构提交正式报告极其困难，而且不会产生任何有意义的结果。

库拉索博彩 365/JAZ

库拉索博彩是该地区的第四家也是最后一家主要牌照发放机构，它的成立日期最早可追溯至1998年，所以它是库拉索岛最早成立的第二家主要牌照发放机构。尽管缺乏透明度，但库拉索博彩在线上赌博界通常享有较好的声誉，但关于他们的信息同样十分有限，他们在线上的相关资料都十分隐蔽。

我们说库拉索博彩通常享有较好声誉的原因在于，他们过去曾对违规运营商采取过行动，但如果您在他们授权的线上赌场玩游戏时出现问题，成功解决问题的机会并不大。当然这样的博彩运营商为数不多，多数运营商都非常不错。

为什么许多线上赌博公司选择在库拉索岛获取牌照

如今几乎所有新成立的线上赌场网站都选择在库拉索岛获取运营牌照，这其中的原因有很多，以下是一些主要原因：

牌照费用低

库拉索的赌博牌照申请程序是所有国家中最快的。当然，这取决于申请人是否及时提交所有所需文件。

申请文件需要是最新的，并在必要时进行公证。在某些情况下，整个程序可能只需两个工作日，不包括文件准备时间。对于时间紧迫、需要尽快上线并盈利的企业来说，库拉索是理想的选择。

库拉索是全球成本效益最高的国家之一。其牌照审批费用（约2万至2.5万欧元）和持续维护费用（最近调整为约1.6万欧元/年）通常被认为是相当合理的，适合所有预算，尤其是刚刚起步的企业。

准入门槛低

获取赌博牌照的过程可能非常复杂，需要考虑大量的文书工作、申请表和支持文件，这些都需要大量的时间和金钱。但在库拉索发放的牌照并非如此。虽然有些整个流程大致类似，但复杂程度大大降低，整个牌照申请过程没有那么麻烦。

库拉索仍然是获取赌博牌照最快、最简单的司法管辖区。其简单快捷的申请流程和便捷的维护程序为博彩公司提供了一个绝佳的“沙盒”机会，使得博彩公司可以在面对更复杂的牌照管辖区之前测试他们的产品。

对于刚刚涉足在线博彩行业的公司来说，库拉索许可证是最合理的选择。它使新创博彩公司能够测试其想法、建立客户群、并重新进行投资，而无需在昂贵的申请支出、税收和其它费用上花费大量资金。此外，博彩公司还可以通过这些牌照扩展到新的业务领域、游戏和地区，同时避免财务损失，从而更好促进整体发展。

一张牌照覆盖所有博彩活动

在全球许多国家，根据博彩游戏类型的不同，博彩公司可能需要申请不同类型的牌照，有些国家甚至需要针对不同游戏类别的附加牌照。这意味着如果您想提供老虎机、真人赌桌游戏、赌场游戏、彩票和宾果游戏，可能需要重复申请牌照。但在库拉索岛，情况完全不同。

当线上博彩运营商获得库拉索赌博牌照时，他们可以在同一张牌照下提供各种线上赌博活动，无论是视频老虎机、真人荷官游戏、赌场桌游、刮刮卡还是即时开奖游戏。

臭名昭著、声誉极差

库拉索的赌博许可证可能很容易获得，但这背后另有原因——因为该地区的在线博彩监管机构在行业中声誉极差。下面我们来看看为什么库拉索博彩许可证很少被玩家认同的主要原因。

缺乏负责任博彩的辅助工具

如果您将世界上一些主要的在线赌博监管机构进行对比，如英国赌博委员会和马耳他游戏管理局等，您会注意到其大部分规则和条例都围绕着负责任博彩展开。例如，在英国获得许可的在线赌场网站需要为玩家提供一系列非干预性的负责任赌博辅助工具，如存款限额、亏损限额、投注限额、时间限制和自我排除功能等。

虽然由库拉索岛监管的在线赌场网站在理论上也应该提供这些负责任博彩的辅助工具，但实际上它们很少被正确实施。即使这些工具存在，由于普遍缺乏执行，它们对玩家的帮助也微乎其微。例如，大多数拥有库拉索博彩许可证的在线赌场网站要求玩家通过联系赌场的客服团队手动签订自我排除协议，但即便如此，实际注销账户的过程也可能需要很长一段时间。

如前文所述，当由库拉索颁发博彩许可证的在线赌博未能提供其应有的负责任博彩工具时，监管机构似乎并未采取任何行动——这为不良赌场的运营提供了温床。例如，一些由库拉索监管的赌场甚至开始针对有赌博问题的人进行直接营销活动，这种行为在大多数其它司法管辖区是不可想象的。

缺乏透明度

除了我们知道库拉索的司法部长是实际向在线赌博公司发放许可证的人之外，关于其监管的更多信息几乎一无所知。例如，政府并未公布任何关于他们如何监管持牌公司的信息，这意味着监管的透明度严重不足。

库拉索政府和四大牌照发放机构拒绝回答这一简单的问题，但这样的现实也无助于改善以下情况：库拉索博彩许可证背后的“黑洞”令人难以捉摸。

极少对不良赌场采取行动

库拉索监管的在线赌场网站最大的问题之一在于，这些网站很少被追究责任。例如，以下是Casinos8888几年前进行的一项调查的简要概述：

“2016年5月，有报道称一些在线赌场正在使用Netent和Novomatic（GreenTube）的盗版软件，据称许可证颁发机构对此进行了进一步调查。然而，这一说法值得怀疑，因为该机构从未就此事发表任何声明。

此外，在机构收到通知后，他们拒绝发布任何关于玩家如何追回资金的指示。他们也从未解释为何其监管的赌场能够运行未经审计或授权的软件。

使用盗版软件的赌场虽然移除了这些游戏，但这些赌场仍在正常运营。因此该司法管辖区执行的规则似乎是‘抓到我就算您赢’。我猜测他们的理念是‘不要使用作弊软件。如果您用了，请移除它，否则我们将吊销您的许可证。’”

这是库拉索监管的在线赌场网站最大的问题之一：它们几乎可以随心所欲地胡作非为，而几乎不用承担任何后果。即使游戏公司被证明运行仿冒或盗版游戏，在线赌博业务也不会受到任何影响——这对玩家来说是个问题，这意味着玩家的资金安全几乎没有保障，因为在线赌博监管机构根本不介入。

但这里也有一些例外案例：一些真正优秀的赌场在库拉索许可证下运营，但这仅仅是因为这些运营商自身设定并维持了高标准。玩家可以信任的是他们的个人诚信和声誉，而不是库拉索许可证本身的要求或规定。值得庆幸的是，一些持有库拉索许可证的顶级博彩网站已经在行业中经营了数十年，因此他们的声誉已经（最终）被众多玩家所熟知。

荷兰政府最终承诺做出改变

2021年12月，荷兰政府终于表态，表示将制定一项行动计划来应对库拉索的博彩监管问题。这一消息首先由荷兰法律保护部长桑德·德克尔透露。他在一份新闻稿中表示，政府正在起草计划，开始打击由库拉索监管的伪劣在线赌博运营商针对荷兰玩家的问题——库拉索目前仍然是荷兰王国的一部分。

与最初的报道相反，德克尔透露，库拉索已经接受了引入独立赌博监管机构的提议。这一决定是在荷兰议会提出质疑后做出的，此前根据一组记者揭露的数据，大约有12,000个非法在线赌博网站在库拉索运营。这位部长表示，2021年12月下旬将公布一项行动计划，该计划将引入一个独立的博彩监管机构，该机构将有权发放——但更重要的是撤销——博彩许可证。

德克尔在议会发言时表示：“根据当地法律法规，库拉索当局提供了少量运营许可证，这些许可证可以在没有政府机构干预的情况下转让。这导致了大量子许可证的出现，这也解释了库拉索在线博彩问题泛滥的原因。”

“内阁对库拉索非法游戏的担忧非常重视，并致力于限制库拉索非法提供博彩游戏授权的行为。库拉索目前正在制定一项逐步行动计划，以限制并更好地监管赌博游戏的发布。正如预期的那样，该行动计划将于本月通过。”

关于新许可证制度的最新消息非常令人鼓舞。一个新的机构将负责监督许可证的发放，许可证将由政府直接颁发，而不是由几大牌照发放机构掌控。此外，至少承诺对所有库拉索许可证持有人实施更严格的监管和执法。https://portal.gamingcontrolcuracao.org/ 网站提供了对库拉索持牌人未来预期的深入解读。

常见问题：

持有库拉索许可证的赌场安全吗？ 这取决于具体的赌场。虽然并非所有持有库拉索许可证的赌场都存在问题，但由于监管薄弱，许多可疑的运营商选择在此注册。然而，一些信誉良好的网站也持有库拉索许可证，因此提前做好研究是关键。

发放许可证的四大机构是谁？ 发放许可证的四大机构有： Antillephone NV 8048/JAZ

库拉索岛在线博彩许可管理局

库拉索互动许可N.V. (CIL) #5536/JAZ

库拉索博彩 以上是分发二级运营牌照的主要机构。

一级运营牌照由谁颁发？ 库拉索的司法部长负责发放一级牌照，但由于隐私法的限制，这一过程缺乏透明度。

荷兰政府如何监管库拉索的博彩业？ 自2021年以来，荷兰政府一直在努力引入独立监管机制以整顿库拉索的赌博行业。目前改革正在进行中，但其效果仍有待观察。

如何验证库拉索许可证的有效性？ 一些一级许可证颁发机构提供验证工具，例如库拉索博彩提供的许可证检查器。其它机构则会公布持牌赌场的公开名单。

申请库拉索博彩许可证的费用是多少？ 在新的监管制度（2023-2024年）下，申请许可证费用约为20,000欧元，另外每年的年费为16,000欧元。白标解决方案的费用可能从50,000欧元起。

库拉索许可证涵盖哪些赌博活动？ 一张库拉索许可证可以覆盖多种赌博服务，包括老虎机、桌面游戏、扑克、宾果和真人荷官游戏，博彩运营商无需申请多个不同许可证。