博彩中的最优及最差赌注

随着在线赌博的流行，如今可供玩家选择的游戏已有成千上万种之多。而博彩业的兴起也意味着轮盘赌、21点这类传统游戏在以多种不同的形式出现在人们面前，其中一些赌注类型人们甚至闻所未闻。

很多彩民经常问这样一个问题：“哪些游戏最值得玩？”或者“哪些游戏最好远离？”。在这篇文章中，我们将一起讨论赌场中5个最优及最差的赌注。（这些赌注不一定仅限于特定的游戏，我们将试着涵盖各种类型的赌注。）

5项可消弱庄家优势的赌注

传统21点：21点被认为是一款庄家优势极低的游戏，虽然具体的百分比会根据戏版本和桌面规则的不同而各有差异，但通过某些策略通过可以将该游戏的庄家优势降至0.28%。首先，我们无论如何都要遵循21点的“基本策略”——即在庄家拿到软17点时停牌。您还应该支持延迟投降功能的游戏，如果您在有这些条件的桌子上玩，将享受到以上讨论的低庄家优势福利。

百家乐——庄家投注保险：百家乐——像21点一样，百家乐是另一类庄家优势较低的赌场游戏，虽然百家乐中并非所有投注方式都尽善尽美，但“庄家保险投注”确实是一个很好的选择，因为它的庄家优势仅为1.06%。“庄家投注”就是您对庄家的牌下注，就是这么简单，没有什么特殊决策！

百家乐——玩家投注——在百家乐中，玩家投注比我们刚才提到的庄家投注稍微差一点，但它仍然有一个非常不错的庄家优势，百分比仅为1.24%。正如您料想的那样，“玩家投注”是您对自己的牌进行投注，如果您的牌胜过庄家，就能赢得彩金！

掷骰子——不过线投注/过线投注：像百家乐一样，掷骰子也因其低庄家优势而广受玩家欢迎，事实也确实是这样。但值得注意的是，掷骰子游戏中也有一些非常不明智的下注选项，如果您想获得最小的庄家优势，下注时请务必谨慎选择。如今掷骰子游戏中常见的下注方式有4类，如果策略运用得当，就可以将庄家优势的百分比降至个位数。这些下注方式分别是：过线投注、不过线投注、来注和非来注。

大小对视频扑克：大小对（Jacks or Bette）是世界上最受欢迎的视频扑克变种之一，如果采用适当去策略，这种游戏中的庄家优势可低至0.46%。值得一提的是，在开始下注之前，您需要检查机器的玩家回报率，因为并非所有的机器都运行同一水平的庄家优势，有几种方法可以帮助您判断一台机器是否以这一水平的玩家回报率运行。首先，您所玩机器对葫芦和同花牌型的赔率是否分别为9/1和6/1。如果一台机器对此设定的赔率比这还低，那么就不存在我们讨论的低庄家优势。其次，您需要牢记点一点是，低庄家优势也基于合理恰当的扑克策略。当您不知如何取舍时，就可以借助这些策略。您可以在网上找到许多这类策略表，它们可以帮助您做出正确的决策。

以上便是能显著降低庄家优势的5项最优赌注，这些游戏您在各大赌场都能看到。接下来我们来看看哪些投注方式会加剧庄家优势！

5种加剧庄家优势的赌注

与上面介绍相反，接下来我们来讨论会加剧庄家优势的一些下注方式。您应尽量避免采用这些方式下注。虽然这类投注方式可能刺激有趣，但从长远来看，它们会让赌场轻松赢走您的钱，因此最好谨慎选用它们。

百家乐——平局下注：百家乐游戏中降低庄家优势的方式上文我们已经做过介绍，它们对于多数玩家来说是个不错的选择，但有一种下注方式您应该对其敬而远之，即平局下注。平局下注的庄家优势高达14.36%，也就是说每下注100美元，您将损失14.36美元，这是一笔相当可观的钱。这种下注方式可以说是标准百家乐游戏中最糟糕的一种，如果您只是偶尔玩玩（有时可能它带来的收益比其它下注方式更为可观）倒也不妨，但长期来讲我们绝对不推荐。

21点——保险下注：21点游戏中也有一些下注方式是需要尽量避免的，保险下注就是一个典型的例子。在常用的8副牌21点游戏中，保险下注的庄家优势为7.47%。这一数值比常见的赌场优势高出近6%，这也是您应当尽量避免的原因所在。

掷骰子——特殊下注：掷骰子是上面提到过的游戏之一，在这种游戏中，“特殊下注”是您需要谨慎选择的下注方式之一。选择这种下注方式后，庄家优势会增至5%到17%，具体百分比取决于您选择硬骰组合还是单次掷骰。

视频老虎机：如在Casinos8888提到的那样，我们非常喜欢视频老虎机。浏览该论坛的网页，您会发现我们有很多评论都是针对老虎机游戏的，但在谈到庄家优势这一话题时，我们还是不得不给出客观建议。虽然一些视频老虎机的RTP（玩家回报率）高达96%，但有些游戏的庄家优势高达17%，而且视频老虎机的波动性通常比赌场桌面游戏要高得多，因此选择视频老虎机可能会让您在更短时间内输掉所有赌资。当然老虎机绝对是一种娱乐性十足的游戏，而且它能带来的潜在收益也十分可观，但与之相对的是，某些游戏中的庄家优势通常比其它游戏也高得多。

基诺游戏：基诺是各大赌场中庄家优势最为明显的游戏之一，作为一种基于彩票的流行游戏，基诺的庄家优势大约为25%。这可能是您能在各大赌场中能找到的最高庄家优势，虽然偶尔玩玩可能会能带来不少乐趣，但除非您真的想让自己的钱打水漂，否则应对这类游戏敬而远之。

其它值得考虑的游戏

由于篇幅有限，我们只能罗列部分游戏，接下来我们来讨论其它值得一试的游戏，这些游戏同样具有相对较低的庄家优势。

3张牌扑克：3张牌扑克是赌场中较新的博彩游戏之一，与轮盘赌或21点等传统游戏不同，它是在最近几十年才被发展起来的。虽然在3张牌扑克中也有一些需要尽量避免的下注方式，但也有一些庄家优势较低的不错选择，而且这种游戏本身的庄家优势只有2%。配对加注（一种可选的边注选项，彩金最高可达赌注的35倍）只有2.3%的庄家优势，但值得注意的是，您需要根据最佳策略来玩这个游戏，这样才能充分利用低庄家优势。另一个要注意的“同色边注”。这种下注方式的胜算大概为50/50，虽然听起来像是一个不错的下注选择，但它有较高的庄家优势，因此最好谨慎选择。

牌九扑克：牌九扑克是另一种相对较新的扑克游戏，虽然它不像轮盘赌那样富于动态节奏，但这种游戏中的庄家优势极低，仅为1.46%。牌九是基于德州扑克一种衍生玩法，很容易上手，而且回报也十分可观。

但有些地方仍需注意……

最重要的一点是，低庄家优势并不意味着您一定会赢。它只是代表您将比在那些高庄家优势的游戏中输的钱少，但正如所有统计学计算方式一样，这可能是在成千上万甚至数百万次下注中得出的结论，所以并没有任何保证。

另外需要提醒的是，您应该更多关注的下注方式，而不是游戏本身。举例来说，很多人说21点是一款不错的游戏，因为它的庄家优势低；这的确是事实，但这种说法只有在您采用主流下注方式时才成立，如果您选择采用边注下注，比如完美配对，那结果就是另外一回事了。

我们再举一个例子……假设您正在玩欧洲轮盘。如您所知，轮盘桌上有很多不同的下注选项，您会发现从近乎50/50的下注选项到直注号码都有。下注红色或黑色的庄家优势高达46.37%，这意味着您每下注一次几乎就会输掉一次。

我们再回到视频老虎机这个话题，虽然视频老虎机的庄家优势总体来说较高，特别是与赌场桌面游戏相比，但值得注意的是，在某些情况下，您的中奖机会将远远超过预期。

例如刚才提到的轮盘赌游戏，您每次下注几乎都会输，这几乎是事实，但另一个要考虑的因素是，您永远无法赢得大于两倍投注的彩金。而在视频老虎机中，尽管庄家优势看起来很糟，比如说5%，但在单次旋转中，您可能会赢得赌注100倍甚至更高的彩金……

所以，虽然从长远来看玩老虎机游戏的回报可能不那么理想，但如果短期内您足够走运，就能一次获得一笔相当可观的奖金。

总而言之，博彩最重要的是您能找到一款自己喜欢的游戏，并享受其中的乐趣。除非您是一个善于计算牌点的专业玩家，否则您永远不可能通过玩赌场游戏来长期获利（如果您真是这样想，那您应该改变想法），虽然我们上面列出的低庄家优势游戏（以及哪些游戏不利于玩家，应尽量避而远之）可以很好地指导您日常投注，但归根结底，它们只是指南，最终的选择权依然在您。