周末的赌场赔率更具优势吗？



什么时候访问赌场最合适？可以玩老虎机吗？周末赌场的赔付率会提高吗？带着以上问题，我们将开始今天的探讨。

我们将揭穿一些与实体赌场赔率相关的最常见误区。同时，我们也会告诉您为什么玩老虎机的时间并不重要，您的中奖机会始终相同，只有一个例外。

玩老虎机和赌场游戏的最佳时间是什么？

是否有访问实体赌场的最佳时间？白天机器的赔付率会提高吗？遗憾的是，这里其实并没有所谓的“最佳”时间。您的中奖概率始终相同。

所有老虎机都基于随机数生成器构建，每次您旋转卷轴，旋转结果都是独立且随机的。老虎机之前的游戏结果并不会影响未来的结果。

关于赌场赔率的常见误区

正如前文提及，这里由一个常见的误区，很多人认为实体赌场的游戏在某些日子或特定时段会具有更好赔率。当然，许多赌徒都有一些这类的迷信，但当您踏入赌场时，最好摒弃这些想法，因为它们对您没有任何帮助。

下面我们将探讨一些关于赌博的最大误区——包括关于老虎机甚至在线赌场的误区！

周五玩老虎机，赔付率会提高

一些赌徒错误地认为，周五玩老虎机（特别是下午6点后）能赢得更多钱。不确定为什么有些人会相信这一点，但可能源于周五更多人玩老虎机这一事实。因此一些赌徒认为周五玩老虎机会因为更高的投注量而赔付更多。

事实上老虎机都使用随机数生成器工作。这意味着每次您按下按钮，随机数生成器都会向机器发送一个独立的结果。唯一的例外是当您玩受之前游戏控制的老虎机时，这种情况非常罕见，通常出现在酒吧的“水果机”中。

重申一下，无论您选择在一天中的哪个时间或一周中的哪一天进入实体赌场，您在老虎机上的中奖机会都不会改变。实体赌场不会在某些日子或时间改变老虎机的RTP（玩家回报率）或赔付率。

周末的赔付率更高

延续上一论点，一些玩家还认为周末的赔付率更高。例如，一些玩家认为周五有大量资金通过老虎机进入赌场，因此这些机器在周六更有可能开出大奖。

如果您阅读了上一节关于老虎机赔付率的内容，您现在就会明白这并不会影响中奖结果。当每次您按下旋转按钮时，老虎机都会使用随机数生成器生成游戏结果。无论您是玩便士机、视频老虎机还是经典老虎机，其机制都是一样的。

如今各个地区对老虎机实施严格的监管。为了确保公平性并防止实体赌场作弊，这些游戏在提供给玩家之前必须经过独立测试。

周一参与博彩的中奖机会更高

另一个关于实体赌场博彩的普遍误解是，周一赌博会增加您的获胜机会。很多彩民认为，实体赌场在周六和周日有大量资金流动。虽然这是无可争辩的事实，但老虎机和其它赌场桌面游戏的赔付率并不会改变，正如我们前文解释的那样。

这意味着无论您何时参与游戏，这些游戏的玩家回报率都不会改变。唯一的例外是当您玩累积奖金游戏时，这类游戏中的玩家回报率可能会发生变化，几乎所有的赌场都被命令要求在相关游戏上标注该信息，以便玩家提前了解潜在的中奖机会。

过去的结果会影响未来的结果吗？

还有一个比较普遍的看法是，过去的结果决定了未来的结果。举例来说，许多赌徒认为老虎机未来能否中奖取决于过去的旋转结果。而且这种误解不仅限于老虎机。一些玩家甚至认为，如果轮盘赌游戏中前15次旋转的结果都是黑色，那么下一次出现红色的概率会增加。

但事实是无论之前的结果如何，红色和黑色出现的概率始终相同。这被称为“赌徒谬误”，虽然大多数情况下它并无害处，但一些玩家可能会因此误入陷阱，认为某个结果“必须”出现，仅仅是因为它已经很长时间没有出现过。

当您在任何赌场博彩时，只要它是一个合法且公平的场所，任何过去的结果都不会影响未来的结果。虽然这种信念可能很吸引人，但它可能会让您在经济上陷入困境。更为重要的是，您始终要牢记一点，所有赌场游戏都使用随机数生成器来决定结果。

白天或晚上赌博有区别吗？

需要澄清的一点是，无论是在实体赌场还是在线赌场，都没有所谓“更适合博彩的特定时间”这一说法。在某特定的时段参与游戏并不会增加或减少您的中奖机会，赔付率也不会因为白天或晚上而改变。

在赌场中奖完全是概率问题；所有赌场游戏的概率在任何时间都是相同的。

老虎机并不会在某些日子赔付更多。如果赌场想操纵老虎机的赔付率，他们必须物理更换游戏的芯片并连接一个新的随机数生成器。这不仅在技术上操作困难，而且是违法的。全球所有博彩监管机构都会对视频老虎机和赌场游戏进行随机性和独立性测试，从而确保游戏的公平性。

但这之间还是有一些细微的差别需要注意。例如，如果您想要一个更放松的环境专注于游戏，特别是在玩21点时，那么晚上无疑更为适合。

与之相反，如果您更喜欢热闹和充满活力的氛围，选择周末或傍晚时间可能更合适。但归根结底，选择白天或晚上完全取决于您的个人偏好。所有赌场都使用可验证公平性的游戏机器，赌场无法操纵它们，所以您无需担心人为操纵赔率的问题。

在工作日参与博彩的优缺点

正如前文提及，从统计学的角度来看，在不同时间玩赌场游戏不存在任何赔率优势。但选择在白天还是晚上参与博彩，在其它方面的优缺点上确实有一些差异。下面我们将探讨在工作日参与博彩的优缺点。

如果您是喜欢远离吵闹的玩家，尤其有些玩家可能因为周末醉酒在赌场大声喧哗，那么在工作日博彩可能更适合您。对于博彩新手来说，这也是一个理想时间，因为这时的赌场会比较安静，不会有太多其他玩家在桌边干扰到您。

对于内向的人来说，工作日去赌场也更有利。周末的赌场可能非常喧闹，如果这不是您喜欢的氛围，工作日可能更符合您的个人需求和愿望。

工作日去赌场另一大好处在于，您更有可能在您喜欢的桌子上找到座位。但它同样存在缺点，如果您想玩扑克游戏，工作日的玩家数量显然比周末少。

工作日访问赌场的主要缺点在于，您可能会发现这时的赌场缺乏应有的博彩氛围。每到周末，赌场会变得热闹起来，如果您能适应这种环境，它可以是一个相当友好的氛围，您可以与其他玩家一起喝酒、一起下注。当桌上的每个人都赢钱时，这种氛围会更加明显，所以它是一种愉快而友好的体验。

在周末参与博彩的优缺点

如果您想知道在周末参与博彩的优缺点，可以参考我们上一节提到的内容，并将其反过来看。周末访问赌场的主要好处在于，您可以与其他许多玩家互动交流。周末是一个喝酒和与他人互动的好时机，大多数赌徒会在赌场享受愉快的时光。

如果您喜欢玩扑克，那么您会发现周末的游戏中玩家数量更多。这意味着这时的彩池金额更高，尤其是如果您想参加扑克锦标赛的情况下。

但在周末访问赌场也有一些缺点。首先，周末的赌场会人满为患。如果您需要空间来集中注意力，周末去赌场可能会让您分心。

正如我们之前提到的，周末访问赌场还有一个缺点，您可能无法在您想要玩的每一种赌场游戏中找到座位。通常来说这算不上一个大问题，您可以等待五到十分钟，直到有空位出现。但它确实是您需要考虑的事情。

如果是在线博彩呢？

我们在本文中提到的所有观点同样适用于在线赌场。简而言之，无论您是在白天还是晚上访问在线赌场，结果都没有区别。机器的赔率不会改变，您中奖或不中奖的概率也不会改变。

唯一的例外是在线扑克游戏。值得庆幸的是，即使在平日，大多数在线扑克室通常也挤满了玩家。但不可否认的是，很多规模较大的扑克锦标赛通常会在周末举行，而这也是大额奖金锦标赛和现金游戏的主要时间。

另外还有一个小细节是，许多在线赌场在周五和周六会推出特别奖金和促销活动。虽然您通常可以在一周中的任何一天领取奖金，但大多数在线赌场在周末推出的促销活动往往更具吸引力，所以这一点您可能需要注意。

在赔率确实会波动的游戏中如何选择呢？

我们讨论的以上结论有一个例外，那就是加权老虎机。在博彩行业，这种老虎机被称为补偿型机器。理解补偿型老虎机的最佳方式是，您可以理解为它们本质上是有记忆的。老虎机能够知道它已经赔付了多少次，并且也知道它下一次需要赔付多少才能达到其程序中设定的玩家回报率。

举例来说，如果您玩一台玩家回报率为95%的补偿型老虎机，并且已经在此老虎机上下注100美元，那么它的平均赔付率应该是95美元。假设这台补偿型视频老虎机每20种组合中产生一个中奖组合。也就是说每20次旋转中会有19次中奖机会，所以每20次旋转中会有一次是失败的。

当然，这是一个通俗易懂的案例演示，但它让您了解了这类机器的工作原理。令人遗憾的是，补偿型老虎机非常少见。通常您或许能在某些酒吧和游戏厅找到它们，而在实体赌场，找到补偿型老虎机的机会微乎其微。